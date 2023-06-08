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НовостиОбщество8 июня 2023 7:14

Врачи ОДКБ спасли 5-летнего мальчика из Александрова

Ребенок был в глубокой коме и три недели пролежал в реанимации
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ОДКБ

Фото ОДКБ

5-летний ребенок из Александрова получил дома тяжелую черепно-мозговую травму (субдуральная гематома была больших размеров). Мальчику потребовалась операция, тогда, в апреле, ее пришлось проводить в районной больнице. В Александров помогать бригаде выехали нейрохирург из ОКБ и реаниматолог из ОДКБ.

После операции мальчика перевели из Александрова в Областную детскую клиническую больницу. Ребенок был в глубокой коме и три недели пролежал в реанимации. После того, как малыш вышел из комы, его перевели в неврологическое отделение. Врачи почти 2 месяца боролись за его состояние и здоровье.

Благодаря усилиям медиков ОДКБ, сегодня мальчик сам дышит, сам глотает, сидит, заговорил. На этой неделе его перевели в отделение неврологии с медицинской реабилитацией в университетскую клинику ПИМУ для дальнейшего лечения и восстановления.