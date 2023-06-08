Во Владимире в лагерь "Дружба" отправилось 350 детей

Фото с сайта городской администрации

7 июня от площадки у муниципального ледового комплекса «Владимир» в детско-юношеский центр отдыха «Дружба» отправились участники первой смены. Смена «За дверью в Тридевятое царство» пройдет в «Дружбе» с 7 по 27 июня. В лагерь отправилось 350 детей.

Всего за три смены лета лагерь «Дружба» планирует принять 1050 детей. Вторая социально-общественная смена «Проект «Добро» пройдет там с 1 по 21 июля. Третья смена - с 25 июля по 14 августа - называется «Маршрут построен» и будет посвящена Году педагога и наставника.

Директор детско-юношеского центра отдыха «Дружба» Виктор Мазник сообщил, что подготовительные работы в лагере начались еще осенью прошлого года. Закуплен новый инвентарь, мебель в медицинский пункт, качественно модернизирована система видеонаблюдения, выполнен косметический ремонт в корпусах. Виктор Мазник отметил, что несмотря на действующие до 1 января 2024 года эпидемиологические ограничения, встречи родителей с детьми разрешены. Они будут проходить в специально отведенном месте, на лагерном стадионе, ежедневно с 10 до 13 часов и с 16 до 19 часов.

9 июня начнется первая смена в муниципальном детско-юношеском центре отдыха «Икар». Ее тема - «Мы - дети России».

В этом году в рамках летней оздоровительной компании центры отдыха «Дружба» и «Икар» в общей сложности посетят 2100 детей.