Во Владимирской области выявлена масса нарушений при капремонте жилых домов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе состоявшегося 6 июня совещания под руководством первого заместителя областного прокурора Андрея Жугина были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона.

В мероприятии приняли участие министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова и директор областного Фонда капремонта многоквартирных домов Сергей Маевский.

Отмечено, что региональная программа капремонта рассчитана до 2043 года, в ее рамках должны привести в порядок 11 тысяч домов, однако большая их часть планируется к концу программы. На ближайшее время в планах стоит ремонт лишь 11 процентов зданий.

Причем из 309 объектов, которые должны отремонтировать в нынешнем году, капремонт выполнили лишь в 57 зданиях, в 44 домах работы пока ведутся, еще по 19 договоры заключены, а в 31 случае проводятся конкурсы по выбору подрядчика.

Иными словами, более чем по половине домов мероприятия даже не начинались. Причем прокуроры установили множество актов несоблюдения требований в ходе электронных торгов, в том числе в извещениях и проектах не указывались сроки и графики выполнения работ.

Кроме того, есть случаи необоснованного увеличения объема работ подрядчиком. Также выявлены случаи отсутствия контроля областным Фондом капремонта за подрядчиками почти во всех муниципалитетах. Качество работ оказалось ненадлежащим на 69 домах.

Помимо прочего, в трех случаях расследуются уголовные дела по фактам внесения в реестр квалифицированных подрядчиков компаний по подложным документам. Задолженность по взносам на капремонт тоже выросла за пять месяцев более чем на 2,5 миллиона рублей. Срок исковой давности истек по долгам на 244 миллиона рублей, что свидетельствует о слабых мерах по взысканию.

По итогам совещания были предложены меры по решению указанных проблем.