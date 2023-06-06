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НовостиОбщество6 июня 2023 12:29

Еще 19 добровольцев из Владимирской области отправились служить в зону СВО

Их проводили 6 июня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

6 июня еще 19 добровольцев Владимирской области отправились на службу по контракту. Проводить бойцов пришли министр региональной безопасности Сергей Полузин, представители волонтерского движения «МыВместе», учащиеся владимирских школ, родные и друзья.

О своем решении пойти служить по контракту рассказал Дмитрий из Курлово: «Два месяца размышлял над этим, но в конце концов решил – Родина позвала, значит я, как настоящий мужчина и гражданин, не имею права остаться в стороне. Главное сейчас – восстановить боевые навыки. Служить очень хочу, это мое, тем более ребята знакомые уже воюют в зоне СВО, еду помогать им».

Среди добровольцев есть и те, кто отправляется в зону спецоперации не впервые. Олег из Коврова снова заключил контракт, потому что знает – нашим ребятам в зоне боевых действий нужна поддержка.