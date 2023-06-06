Владимирский омбудсмен Юлия Раснянская помогла отцу-одиночке

фото со страницы Юлии Раснянской

К Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области обратился житель поселка Ставрово Собинского района, который в одиночку воспитывает дочь. По решению суда мать лишена родительских прав.

В своем обращении мужчина сообщил, что он получил повестку на военные сборы и просил решить вопрос об освобождении от участия в сборах. Обращение одинокого отца было принято в работу. Ему было разъяснено, что граждане, являющиеся отцами – одиночками, не подлежат призыву до совершеннолетия ребенка на основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Юлия Раснянская обратилась в военный комиссариат Собинки и Собинского района для разрешения возникшей ситуации. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного отец-одиночка вернулся домой.