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НовостиПроисшествия6 июня 2023 7:27

В Киржаче ликвидирован крупный пожар в жилом доме на улице Северная

ЧП случилось в восьмом часу утра 6 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.40 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре в частном жилом доме по адресу: улица Северная, 17.

На место возгорания немедленно выехали пять сотрудников МЧС на двух машинах. По прибытии на место обнаружилось, что дом горит открытым пламенем, и огонь угрожает перекинуться на соседние постройки.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 150 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.