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НовостиОбщество6 июня 2023 6:26

В Муроме появится Школа креативных индустрий

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Заявка Владимирской области победила на конкурсе Министерства культуры РФ на создание школ креативных индустрий. Благодаря этому в 2024 году регион получит федеральное финансирование в размере 64,5 миллиона рублей на создание такой площадки в округе Муром, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграме.

Такой современный центр дополнительного образования детей с 2022 года действует во Владимире. 120 ребят овладевают там навыками в анимации и 3D-графике, графическом дизайне, фото- и видеопроизводстве, звукорежиссуре и звуковом дизайне.

В этом году Школа креативных индустрий откроется в Гусь-Хрустальном.