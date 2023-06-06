В Муроме появится Школа креативных индустрий

фото регионального Правительства

Заявка Владимирской области победила на конкурсе Министерства культуры РФ на создание школ креативных индустрий. Благодаря этому в 2024 году регион получит федеральное финансирование в размере 64,5 миллиона рублей на создание такой площадки в округе Муром, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграме.

Такой современный центр дополнительного образования детей с 2022 года действует во Владимире. 120 ребят овладевают там навыками в анимации и 3D-графике, графическом дизайне, фото- и видеопроизводстве, звукорежиссуре и звуковом дизайне.

В этом году Школа креативных индустрий откроется в Гусь-Хрустальном.