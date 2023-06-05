Владимирский Роспотребнадзор проверяет наличие опасного сидра в магазинах региона

фото ГУ МВД по Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит проверку по наличию опасного сидра "Мистер сидр", из-за отравления которым погибло 9 человек в Ульяновской области, 2 - в Самарской области. 2 человека находятся в реанимации в Удмуртии и 23 находятся в тяжелом состоянии в больницах Димитровграда.

«Сейчас мы выясняем, есть ли продукт этого производителя на прилавках магазинов Владимирской области», - сообщила официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

СУ СКР по Ульяновской области уже задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого "в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.