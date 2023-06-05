В Муром из Нижнего Новгорода состоится рейс судна на подводных крыльях

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Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» Алена Чернышова со ссылкой на компанию скоростного речного судоходства «Водолет».

По сведениям представителя госучреждения, в июне запланировано начало работы ряда маршрутов речных перевозок. В частности, 7 июня планируется выполнение тестового рейса из Нижнего Новгорода в Муром судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» - прообраза советских «Метеоров».

В нижегородском ЦРТС отметили, что таким образом к маршрутной сети региона прибавится и Владимирская область.

Пока точных данных о расписании будущих рейсов скоростных судов «Нижний Новгород — Муром» не имеется.