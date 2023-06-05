В Киржачском районе трех поселковых чиновников наказали за волокиту

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Киржачского района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан. Проверяли администрации сельских поселений.

Установлено что сроки ответов до 30 дней были нарушены несколько раз. В общей сложности представления внесены главам администраций четырех сельских поселений, все они признаны законными и обоснованными, трое чиновников были наказаны в дисциплинарном порядке.

Кроме того, за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан все трое виновных стали фигурантами дел об административных правонарушениях. В итоге их наказали штрафами в 5000 рублей каждому.