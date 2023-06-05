Во Владимирской области ожидается сухая и теплая погода

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирскую область на смену дождю идет сухая и теплая погода. Сегодня, 5 июня, днем воздух прогреется до +17 градусов. 6 июня будет переменная облачность, столбик термометра поднимется до +18 градусов.

Со среды, 7 июня, температура начнет повышаться. Днем ожидается до +22 градусов. 8 июня также будет солнечно и выше +20 градусов. Небольшой дождь обещают в пятницу. С субботы, 11 июня, температура пойдет на спад, ожидается +16, +17 градусов. В воскресенье столбик термометра не поднимется выше +15 градусов. Весь день будет идти дождь.