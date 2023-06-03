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НовостиПроисшествия3 июня 2023 9:12

Во Владимирской области ожидается гроза с ветром и сильным дождем

Погода может измениться в ближайшие часы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает 3 июня Главное управление МЧС России по Владимирской области, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа на территории региона ожидается гроза с дождем, причем дождь местами может быть сильным.

Также в отдельных районах ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

В связи с этим в региональном главке МЧС призывают жителей и гостей региона быть внимательнее и осторожнее. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».