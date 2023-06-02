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НовостиОбщество2 июня 2023 13:05

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отмечает 75-летний юбилей

Глава Владимирской епархии принимает многочисленные поздравления
Алексей КОТМЫШЕВ
Митрополит Тихон

Митрополит Тихон

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирская епархия сообщила о том, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил поздравление митрополиту Тихону с 75-летием, которое он празднует 2 июня.

В своем обращении глава Русской Православной Церкви отметил заслуги главы епархии.

«Ныне Вы управляете Владимирской епархией, заботитесь о развитии церковной жизни в этом уделе Христовом и стремитесь быть образцом для клира и паствы. Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского I степени. Молитвенно желаю Вам крепости сил, радости о Господе и Его щедрой помощи в дальнейшем архипастырском служении», - заявил Патриарх Кирилл.

Священнослужители и прихожане, а также политические деятели Владимирской области присоединились к этим поздравлениям.

Фактически митрополит Тихон достиг предельного возраста служения, однако это не значит, что он уйдет на покой. Во всяком случае, глава Владимирской епархии всегда энергичен и полон различных планов, которые предстоит осуществить в будущем.