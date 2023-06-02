Пять НКО из Владимирской области получат гранты на реализацию культурных проектов

Фото областной научной библиотеки.
В Министерстве культуры Владимирской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере культуры. Победители конкурса – пять НКО – получат в общей сложности 1,5 млн рублей.
Владимирская региональная некоммерческая организация в поддержку чтения «Буквица» выиграла грант на реализацию проекта «Островский. Игра в чтение». Он посвящён популяризации литературных произведений выдающегося русского драматурга среди подростков.
Автономная НКО «Мирный рассвет» планирует провести Всероссийскую акцию «Мирный рассвет» в Киржаче для формирования уважительного отношения граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений, увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Автономная НКО «Социальное и культурное партнёрство» подготовит концертную программу «На семи венцах Клязьмы» народного ансамбля «Талица», посвящённую 245-летию города Вязники.
Фонд развития ВСМЗ реализует культурно-просветительский проект «Летние концерты духовой музыки в Усадьбе Храповицкого», который позволит возродить выступление духовых оркестров в парках.
Автономная НКО «Школа классического танца» проведёт хореографический фестиваль «Балет – детям». Ученики Школы классического танца г.Вязники, ведущие артисты московских театров проведут показы и мастер-классы в четырёх городах Владимирской области.