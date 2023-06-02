В Гусь-Хрустальном во время тушения похоронного бюро пострадал пожарный

Фото: ГУ МЧС Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, во время тушения крупного пожара в здании на улице Севастопольская, случившегося вечером 1 июня, пострадал сотрудники 19 пожарно-спасательной части города Гусь-Хрустальный.

В региональном главке МЧС уточнили, что сейчас пострадавший госпитализирован, причины произошедшего уточняются. К счастью, угрозы жизни пожарного нет.

Что касается самого возгорания, оно было ликвидировано на площади 1500 квадратных метров, никто из гражданских лиц не пострадал. По предварительным данным, к случившемуся привел аварийный режим работы электросети.