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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:29

В Гусь-Хрустальном во время тушения похоронного бюро пострадал пожарный

Инцидент случился на улице Севастопольская
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС Владимирской области

Фото: ГУ МЧС Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, во время тушения крупного пожара в здании на улице Севастопольская, случившегося вечером 1 июня, пострадал сотрудники 19 пожарно-спасательной части города Гусь-Хрустальный.

В региональном главке МЧС уточнили, что сейчас пострадавший госпитализирован, причины произошедшего уточняются. К счастью, угрозы жизни пожарного нет.

Что касается самого возгорания, оно было ликвидировано на площади 1500 квадратных метров, никто из гражданских лиц не пострадал. По предварительным данным, к случившемуся привел аварийный режим работы электросети.