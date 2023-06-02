Из Владимирской области на службу по контракту отправилась очередная группа добровольцев

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщило о том, что на службу по контракту отправилась очередная команда владимирских добровольцев. Проводы прошли на площадке перед ДК Молодежи.

Проводить бойцов пришли министр региональной безопасности Сергей Полузин, священнослужители, ветераны, родственники, друзья.

«Решение идти принял сам, никто меня не принуждал, не заставлял. Родные и близкие меня в этом поддержали. За нашу российскую армию! За наших ребят! Победа будет за нами!», - прокомментировал свое решение доброволец Раду Болдуреску.

За последние несколько дней из Владимирской области произошло уже несколько отправок добровольцев. Все они пройдут военную подготовку, а потом отправлены в зону СВО.