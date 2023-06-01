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Оборудование Ковровского комплексного центра применяется для реабилитации участников СВО.

Специалисты социально-реабилитационного отделения проводят нейропсихологические и восстановительные занятия для военнослужащего, участника СВО, находящегося на лечении в полку выздоравливающих в поселке Пакино.

Министерство социальной защиты сообщает, что в реабилитации используется интерактивный комплекс для коррекции нарушений моторики рук с биологической обратной связью и элементами виртуальной реальности. Уникальное программное обеспечение помогает подстроить работу под конкретного человека.

В дальнейшем использовать современное оборудование комплексного центра для восстановления после ранения смогут и другие военнослужащие.