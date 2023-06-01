Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 10:19

Оборудование Ковровского комплексного центра применяется для реабилитации участников СВО

Уникальное программное обеспечение помогает подстроить работу под конкретного человека
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства социальной защиты Владимирской области

фото Министерства социальной защиты Владимирской области

Оборудование Ковровского комплексного центра применяется для реабилитации участников СВО.

Специалисты социально-реабилитационного отделения проводят нейропсихологические и восстановительные занятия для военнослужащего, участника СВО, находящегося на лечении в полку выздоравливающих в поселке Пакино.

Министерство социальной защиты сообщает, что в реабилитации используется интерактивный комплекс для коррекции нарушений моторики рук с биологической обратной связью и элементами виртуальной реальности. Уникальное программное обеспечение помогает подстроить работу под конкретного человека.

В дальнейшем использовать современное оборудование комплексного центра для восстановления после ранения смогут и другие военнослужащие.