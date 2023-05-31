Коммунисты предлагают восстановить во Владимире памятник Сталину

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Как следует из обращения, опубликованного на сайте КПРФ Владимирской области, городское бюро коммунистов Владимира включилось в «большую работу по увековечению памяти выдающегося государственного деятеля СССР Иосифа Виссарионовича Сталина».

Представители партии предлагают восстановить в областном центре его памятник, и приводят ряд знаковых событий, произошедших в хозяйстве города при правлении этого руководителя государства.

В частности, речь идет о запуске в эксплуатацию ТЭЦ в 1928 году, об открытии в 1932 году завода «Автоприбор», о строительстве в 1943 году «Владимирского тракторного завода» и многом другом.

Коммунисты в конце обращения просят жителей Владимир поддержать их в своем начинании