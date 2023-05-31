Во Владимире на городские автобусные маршруты вышли машины марки «ПАЗ»

Такой "ПАЗ" курсирует на маршруте №11С Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители областного центра немало удивились, когда 31 мая к остановке подъехал автобус №11С марки «ПАЗ» с символикой компании-перевозчика «ОКТО». Как оказалось, машина с номером Ярославской области работала без кондуктора, а водитель в ответ на вопросы пассажиров объяснил, что не является жителем Владимира.

Машина не очень хорошо подходит под нужны городского транспорта - сзади она имеет низкую площадку для погрузки колясок, однако в переднюю часть салона пассажирам приходится буквально карабкаться по ступенькам, а в самом проходе достаточно узко. При этом те, кто заходит в салон через заднюю дверь, вынуждены пробираться для оплаты проезда к водителю.

Наши читатели позднее сообщили, что «ПАЗ» был замечен и на маршруте №28, однако не уточнили, с кондуктором он работал или без него.

Накануне во время своей пресс-конференции глава города Владимира Дмитрий Наумов, говоря об общественном транспорте, отдельно затронул тему нехватки экипажей, а именно водителей и кондукторов, и пообещал привлекать людей разными бонусами. Очевидно, нехватка кондукторов действительно начала сказываться, что и можно наблюдать на отдельно взятом примере.