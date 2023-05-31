Во Владимирской области участились случаи лишения родительских прав

Юлия Раснянская. Фото Правительства Владимирской области.

Губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с детским омбудсменом Владимирской области Юлией Раснянской. И в ходе их общения стало известно, что в 33 регионе участились случаи лишения родительских прав. Этой темы коснулись в тот момент, когда Александр Авдеев отметил необходимость укреплять систему профилактики.

«К сожалению, становится больше случаев лишения родительских прав. Предпринимаем меры, чтобы преломить эту негативную тенденцию», заявил губернатор.

В целом же в прошлом году в адрес уполномоченного поступило 848 обращений – на 110 больше, чем в 2021 году. Больше всего обращений – из Владимира, Александрова, Юрьева-Польского и Меленок. В основном, люди интересуются вопросами воспитания ребёнка в семье, соблюдения прав на жизнь и защиту от насилия, на образование и комфортные условия нахождения детей в образовательной среде. Практически вдвое выросло количество обращений в интересах детей от неравнодушных граждан, которые наблюдают асоциальное поведение родителей.