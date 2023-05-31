Во Владимирской области назвали имена лучших врачей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурсная комиссия регионального Министерства здравоохранения подвела итоги конкурса 2023 года «Лучший врач Владимирской области», который проводился в рамках Всероссийского конкурса.

В номинации «Лучший терапевт» победила Светлана Рашид, врач-терапевт Городской поликлиники №1 Владимира. В номинации «Лучший хирург» лучшим стал Дмитрий Смирнов, врач-хирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира. В номинации «Лучший офтальмолог» первой стала Светлана Тихонова, врач-офтальмолог Городской клинической больницы №5 Владимира. В номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» победителем стала Светлана Рыбакова, врач-рентгенолог Городской клинической больница №5 Владимира.

Эти четверо владимирских докторов представят регион на всероссийском этапе конкурса «Лучший врач года».