Дмитрий Наумов проводит в Патриарших садах свою первую пресс-конференцию

Фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова.

30 мая глава города Владимира Дмитрий Наумов проводит свою первую пресс-конференцию. Проходит она в конференц-зале «Патриаршего сада», что на улице Козлов вал.

Надо сказать, что журналисты долго ждали этого момента. С того момента, когда Дмитрий Наумов вступил в свою должность (его назначил на этот пост губернатор Александр Авдеев) прошло уже около 200 дней. И за это время Дмитрий Наумов еще не проводил пресс-конференций.

Дошло дело до того, что на этот момент губернатору Александру Авдееву пожаловались журналисты. И тогда, в феврале 2023 года глава региона пообещал поговорить с мэром Владимира. Кстати, Дмитрий Наумов в начале своей пресс-конференции уже заявил, что проводит пресс-конференцию не потому, что его попросил об этом губернатор.

Подробнее о том, что было сказано на этой пресс-конференции читайте чуть позже в наших материалах.