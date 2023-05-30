Врачи владимирской ОДКБ поставили на ноги мальчика, который не мог ходить

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16-летний школьник из Собинского района поступил в ОДКБ с жалобами на сильную слабость в ногах, ребенок потерял возможность ходить самостоятельно. В неврологическом отделении ему поставили диагноз: аксональная моторная полинейропатия.

Специалисты Областной детской клинической больницы приняли решение провести телемедицинскую консультацию с коллегами из РДКБ им. Пирогова. Рекомендация Российской детской клинической больницы – назначить мальчику лечение иммуноглобулином для внутривенного введения.

Сейчас пациент прошел всего половину курса, но уже есть результат – он вновь может сам ходить! Ему предстоит вторая половина курса, но врачебный прогноз - полное восстановление моторных функций.