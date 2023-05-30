Владимирские сувениры стали победителями конкурса "Туристский сувенир Золотого кольца"

Награждение финалистов I Межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» прошло в рамках Костромского Экономического форума.

На конкурс было подано более 100 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова, Суздаля, Углича, Ярославля, Московской области. В финал вышло 46 участников с 77 работами.

В число победителей и призеров конкурса вошло 4 сувенира владимирских авторов, а также мастеров из Суздаля и Киржача.

В номинации «Гастрономический сувенир» Гран-При присвоено Татьяне Мараевой за «Шоколад Владимирского края» (г. Киржач). Второе место в этой номинации заняла основатель владимирского «Музея непридуманных историй» Татьяна Пикунова с сувениром «Подарочный тубус с чаем и магнитом» (категория – от 500 рублей). В той же номинации и категории «бронзу» жюри отдали владимирцу Александру Гореву за ремесленный печатный пряник.

Приз за второе место в категории до 3000 рублей получил владимирец Артем Петриченко и его сувенир «Купец Огурец, Боярыня Рябина, Княжна Вишня».

В номинации «Полиграфический сувенир» в категории до 3000 рублей первое место занял «Путеводитель по Суздалю» Валерия Царёва.

В номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца» конкурса жюри единогласно присвоило первое место владимирской компании «Успех» за сувенир «Кубик Рубика с авторскими иллюстрациями» (категория до 3000 рублей).