В Муромском районе дороги в пяти деревнях оказались разбитыми

. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой проведено обследование районных автодорог, в ходе которых были обнаружены колдобины, выбоины, просадки и прочие многочисленные повреждения.

В частности, речь идет о деревнях Иваньково, Кольдино, Саксино, Черемисино и Новое Ратово.

По итогам проверки надзорное ведомство обратилось в Муромский городской суд, потребовав от районного управления ЖКХ устранить допущенные нарушения. Суд это требование удовлетворил, фактическое его исполнение находится на контроле прокуратуры.