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НовостиОбщество29 мая 2023 14:10

В Муромском районе дороги в пяти деревнях оказались разбитыми

Дорожные покрытия имеют многочисленные повреждениях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромской городской прокуратурой проведено обследование районных автодорог, в ходе которых были обнаружены колдобины, выбоины, просадки и прочие многочисленные повреждения.

В частности, речь идет о деревнях Иваньково, Кольдино, Саксино, Черемисино и Новое Ратово.

По итогам проверки надзорное ведомство обратилось в Муромский городской суд, потребовав от районного управления ЖКХ устранить допущенные нарушения. Суд это требование удовлетворил, фактическое его исполнение находится на контроле прокуратуры.