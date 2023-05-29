Во Владимир 1 июня принесут Боголюбскую икону Божией Матери

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, икону Божией Матери установят в кузов грузовика в Свято-Боголюбском монастыре в восемь часов утра 1 июня, перед Божественной литургией.

Затем в 8.10 ее перевезут в Успенский собор Владимира, где в 8.40 состоится торжественная встреча.

Под пение тропаря Боголюбоскую икону Божией Матери внесут в собор, после чего состоится литургия, а после нее — молебен.

До 30 июня икона будет находиться в Георгиевском приделе Успенского собора, где ежедневно будут совершаться молебны с акафистом.