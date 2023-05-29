Дольщики дома на улице Северной пожаловались депутату Госдумы на затягивание строительства

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Дольщики дома на улице Северной во Владимире обратились за помощью к депутату Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексею Говырину. Они жалуются, что объект должны были сдать еще в декабре прошлого года, но до до сих пор не достроен.

«По первоначальному проекту это должен быть 17-этажный дом с детским садом, сейчас — просто 18-этажный дом, 488 квартир. Сотни семей ждали, когда ООО «Капитал-Строй» закончит стройку. По договору — в декабре прошлого года. Затем срок отложили ещё на полгода. Но на сегодняшний день это, по сути, просвечивающая насквозь многоэтажная коробка, а не готовый к сдаче объект», написал Алексей Говырин в телеграм-канале.

Депутат сообщает, что при дольщиках связался с городской прокуратурой, а также написал запрос в областную прокуратуру. После этого Алексей Говырин уведомил дольщиков, что взял ситуацию под личный контроль. По словам последних, сейчас на стройплощадке работает бригада каменщиков. В итоге было решено, что в ближайшее время Говырин еще раз встретится с ними, но уже с участием прокуратуры, представителей мэрии и областных структур, отвечающих за строительство.