фото регионального Минздрава

В Курлово ремонтируют двухэтажное здание поликлиники. Контракт на капремонт заключили в апреле на сумму около 17 миллионов рублей. Почти месяц ведутся ремонтные работы. Временно медицинская помощь населению оказывается в соседнем здании, где располагается дневной стационар.

Капремонт сейчас идет еще на 10 медицинских объектах. В Уршельской районной больнице и Никологорской поликлинике он продолжаются с прошлого года, на остальных восьми - начался в этом году.

В Юрьев-Польском районе к ремонту приступили на трех объектах: ФАПах в с. Ополье и с. Подолец и врачебной амбулатории в с. Небылое. В Суздальском районе начался ремонт Торчинской врачебной амбулатории. В Кольчугинском районе ремонтируют Новобусинский ФАП. В Судогодском районе работы стартовали в Ново-Петровском ФАПе и врачебной амбулатории в п. Головино. В Собинском районе полным ходом идут работы в стационаре Собинской районной больницы.