Онкобольные из Владимирской области стали в 2 раза реже уезжать на лечение в другие регионы

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Минздрав Владимирской области, рассказывая о доступности медицинской помощи онкобольным на территории региона, сообщил что в этом году размер межтерриториальных взаиморасчетов территориального фонда ОМС по профилю онкология уменьшился в 2 раза. Это означает, что раковые больные все чаще остаются в регионе на лечение.

"Одновременно мы регистрируем рост в 2 раза числа отпущенных льготных рецептов пациентам с онкологическими болезнями", добавили чиновники.

За первые четыре месяца 2023 года в аптечных пунктах области пациенты с онкологическими заболеваниями получили лекарств на 324,15 млн рублей, что превышает показатели предыдущего года на 68,5%.

Напомним, что во Владимирской области онкобольные могут получить помощь в первичных онкологических кабинетах больниц, центрах амбулаторной онкологической помощи (Владимир, Ковров, Александров, Киржач, Гусь-Хрустальный), в Областном клиническом онкологическом диспансере.