Во Владимире начинается реставрация Золотых ворот

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Начинается реставрация Золотых ворот во Владимире. Сегодня, 29 мая, демонтируют военно-историческую экспозицию. Все предметы на время работ передадут в фонды музея, а диораму законсервируют.

Реставрационные работы проведет тюменская компания «Дизайн-2000». Именно она выиграла торги, организованные Министерством культуры РФ. Ранее эта фирма реставрировала Спасскую церковь и Троицкий монастырь в своем родном городе, Покровский собор в Тобольске и другие крупные объекты.

Реставрация Золотых ворот, по условиям контракта, займет более двух лет. Работы должны завершиться к концу 2025 года. После приемки на уровне федерального заказчика - Министерства культуры - предметы военно-исторической экспозиции вернутся на место, и Золотые ворота вновь начнут принимать посетителей.