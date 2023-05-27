Жителя Коврова отправили в колонию за распространение фейков об СВО

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Ковровский городской суд признал виновным местного жителя в распространении фейков о Специальной военной операции на Украине.

На основании материалов управления ФСБ по Владимирской области судом установлено, что в июле 2022 года житель Коврова размещал в телеграм-канале, имеющем более 3 тысяч подписчиков, несоответствующую действительности информацию о ходе проведения специальной военной операции.

«При этом он был осведомлен из официальных российских источников информации, публикуемых для общего доступа, об актуальных сведениях и обстоятельствах проводимой СВО на территории Украины», - сообщили в пресс-службе суда Владимирской области.

В итоге, мужчина получил три года колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.