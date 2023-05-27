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НовостиОбщество27 мая 2023 5:59

Бывший губернатор Светлана Орлова приехала во Владимир

Она приняла участие в заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Суздаля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Дмитрия Наумова

фото из телеграма Дмитрия Наумова

26 июля город Владимир с рабочим визитом по подготовке к 1000-летнему юбилею Суздаля посетила аудитор Счетной палаты РФ, экс-губернатор региона Светлана Орлова. Вместе с ней приехала Ирина Винер – именитый советский и российский тренер по художественной гимнастике.

Как сообщает мэр Дмитрий Наумов, встреча была насыщенной: посетили Левитановский сквер, Патриарший сад и улицу Георгиевскую, зашли в Музей-Кузницу Бородиных, Центр классической музыки, «Старую аптеку», Дом народных мастеров и Храм в честь благоверных князей равноапостольного князя Владимира, Александра Невского и всех князей Владимирских. Обсудили варианты улучшения городских пространств.

После этого было проведено заседание оргкомитета по подготовке к юбилею Суздаля. Светлана Орлова обещала посодействовать в оперативной передислокации ряда госорганов из центра Суздаля и создании Центра народных художественных промыслов. Руководитель федерации художественной гимнастики Ирина Винер пообещала привезти в регион своих воспитанников, сообщил губернатор Александр Авдеев.