В Муроме у местного жителя изъяли крупную партию контрафактных сигарет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, местный житель с августа по сентябрь 2022 года купил у другого муромлянина сигареты нескольких марок. Общая стоимость партии составила более 400 тысяч рублей.

Табак покупатель перевез в магазины и собственный гараж, расположенные в Муроме, с целью последующей продажи, однако сотрудники правоохранительных органов всю партию изъяли.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.