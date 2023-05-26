Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 14:07

В Муроме у местного жителя изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Их он купил у другого горожанина
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

По версии следствия, местный житель с августа по сентябрь 2022 года купил у другого муромлянина сигареты нескольких марок. Общая стоимость партии составила более 400 тысяч рублей.

Табак покупатель перевез в магазины и собственный гараж, расположенные в Муроме, с целью последующей продажи, однако сотрудники правоохранительных органов всю партию изъяли.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.