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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:27

В Гусь-Хрустальном районе дотла сгорел частный жилой дом

Возгорание случилось вечером 25 мая в городе Курлово
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.45 диспетчеры Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона получили сигнал о возгорании, произошедшем в частном жилом доме в городе Курлово, на улице Чапаева, 13.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда крыша дома горела открытым пламенем по всей площади.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Дом сгорел практически полностью, к счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.