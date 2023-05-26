В Гусь-Хрустальном районе дотла сгорел частный жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.45 диспетчеры Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона получили сигнал о возгорании, произошедшем в частном жилом доме в городе Курлово, на улице Чапаева, 13.

На место ЧП выехали девять сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда крыша дома горела открытым пламенем по всей площади.

Пожарные локализовали и ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Дом сгорел практически полностью, к счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.