Во Владимире на улице Университетской загорелся легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.00 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящей легковушке, находящейся у дома №4 по улице Университетская.

На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда из моторного отсека иномарки вылил дым. К счастью, пожарные успели быстро локализовать пламя и потушить его, не дав огню разойтись. Общая выгоревшая площадь составила 1 квадратный метр. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.