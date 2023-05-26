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НовостиПроисшествия26 мая 2023 13:13

Во Владимире на улице Университетской загорелся легковой автомобиль

Пожар случился около двух часов дня 26 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 14.00 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящей легковушке, находящейся у дома №4 по улице Университетская.

На место ЧП были направлены девять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда из моторного отсека иномарки вылил дым. К счастью, пожарные успели быстро локализовать пламя и потушить его, не дав огню разойтись. Общая выгоревшая площадь составила 1 квадратный метр. Никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.