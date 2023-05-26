Во Владимирской области в зону СВО отправился еще 21 доброволец

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, еще 21 житель региона отправился служить по контракту.

Бойцов пришли проводить представители руководства региона, сотрудники военного комиссариата, а также главы администраций, школьники и волонтеры.

«Почему иду? Потому что это долг каждого мужчины нашей страны. У меня там брат. Надо его поддержать и других ребят. Здесь у меня остаются жена, двое детей, но я уверен, что все будет хорошо! Бог с нами! Победа на нашей стороне!», - цитирует пресс-служба правительства региона добровольца Дмитрия из Судогодского района.

Церемония состоялась у ДК Молодежи.