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НовостиОбщество26 мая 2023 12:09

В Суздальском районе продавщицу магазина наказали за контрафактные товары

Нарушение вскрылось сотрудниками полиции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в ходе рассмотрения поступившего из отдела полиции по Суздальскому району материала было установлено, что продавщица магазина в селе Брутово продавала контрафактный алкоголь и табак, не имевший акцизных марок.

По данному факты был составлен административный протокол, по итогам рассмотрения которого женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей. В то же время, весь сомнительный товар, а именно 151 пачку сигарет и 41 бутылку спиртного изъяли. Теперь всю партию уничтожат.

Постановление суд в законную силу не вступило.