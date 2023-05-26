Во Владимире из-за обвала грунта в центре города опрокинулся грузовик

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информация о досадном происшествии в районе дома №22 по Октябрьскому проспекту появилась в соцсетях областного центра. На снимках, представленных очевидцами, изображался мусоровоз «МАЗ», упавший на бок на придомовую территорию с обвалившегося откоса.

В ГУ МЧС России по Владимирской области рассказали, что их подразделения выезжали на место, но помощь специалистов чрезвычайного ведомства не потребовалась.

В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру добавили, что инцидент дорожно-транспортным происшествием не является. По сведениям полиции, грузовая машина рухнула под собственной тяжестью. В этот момент водителя в кабине не было. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.