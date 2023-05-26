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НовостиПроисшествия26 мая 2023 11:51

Во Владимире из-за обвала грунта в центре города опрокинулся грузовик

Инцидент произошел днем 26 мая на Октябрьском проспекте
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информация о досадном происшествии в районе дома №22 по Октябрьскому проспекту появилась в соцсетях областного центра. На снимках, представленных очевидцами, изображался мусоровоз «МАЗ», упавший на бок на придомовую территорию с обвалившегося откоса.

В ГУ МЧС России по Владимирской области рассказали, что их подразделения выезжали на место, но помощь специалистов чрезвычайного ведомства не потребовалась.

В Отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру добавили, что инцидент дорожно-транспортным происшествием не является. По сведениям полиции, грузовая машина рухнула под собственной тяжестью. В этот момент водителя в кабине не было. К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.