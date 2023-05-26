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НовостиОбщество26 мая 2023 11:44

Жительницу Александрова осудили за нападение на сотрудницу полиции

Женщина заплатит штраф в 15 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Артем КИЛЬКИН

Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летней местной жительницы.

В марте сотрудницей полиции по месту жительства женщины проводилась проверка по обращению ее бывшего супруга. Он сообщил о том, что она находится дома в нетрезвом виде при их общем малолетнем ребенке. Женщина, действительно, была пьяна и напала на сотрудницу полиции - ударила ее рукой по носу, после чего толкнула своим туловищем по плечу, а затем схватила за волосы.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания судом учтено, что подсудимая признала вину и раскаялась, активно способствовала расследованию преступления, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, трудоустроена, имеет двоих детей.

Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.