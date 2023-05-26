Во Владимире откроется Областной центр паллиативной и гериатрической помощи

фото регионального Минздрава

На базе Городской больницы №6 города Владимира откроется Областной координационный центр паллиативной и гериатрической помощи. В нашем регионе более 4000 человек нуждаются в паллиативной помощи. Это пациенты с тяжелыми заболеваниями и требующие специального ухода, сообщает региональный Минздрав.

Во Владимире с такими пациентами и их родственниками работают специалисты отделения паллиативной медицинской помощи, созданном на базе 6 городской больницы. А начиная с 2019 года такие паллиативные пациенты получают специализированную медпомощь не только в условиях стационара, но и на дому.

В структуру Центра войдут: респираторный центр с выездными патронажными бригадами для организации проведения ИВЛ пациентам на дому; отделение гериатрии, отделение паллиативной помощи, центр нутритивной поддержки, центр контроля над болью.

В Ставровской больнице запланировано благоустройство территории и создание хосписа для взрослых — в этом отношении будем ровняться на московский многопрофильный медицинский центр паллиативной помощи.