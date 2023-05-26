Через Владимирскую область пройдет реконструированный военно-исторический поход

. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

15 июля лета стартует историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского – «Александрова дорога».

20 конных дружинников в костюмах XIII века выдвинутся из деревни Самолва Псковской области по маршруту через Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и город Москву к месту кончины князя – Городцу Нижегородской области. Там и завершится поход 12 сентября, в день памяти Александра Невского.

Реконструкторы преодолеют порядка 2000 километров через шесть особо охраняемых природных территорий: Национальные парки «Себежский», «Валдайский», «Лосиный остров», «Плещеево озеро», «Мещера» и Государственный заповедник «Керженский».

Во время похода пройдет череда культурно-исторических фестивалей. Гости смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воинов Древней Руси, проверить свою меткость в стрельбе из лука, попробовать и купить продукцию и сувениры, сфотографироваться с реквизитом и одеждой дружинников, принять участие в мастер-классах по гончарному и кузнечному ремеслу, чеканке монет, плетению из бисера и бересты, валянию из шерсти, резьбе по дереву.

В нашем регионе планируется провести два фестиваля: 2 сентября он пройдет во Владимире, второе состоится на территории национального парка «Мещера».