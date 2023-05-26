Во Владимирской области в рамках акции «Сад памяти» посадили более 250 тысяч новых деревьев

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Во Владимирской области подвели итоги акции «Сад памяти-2023», которая проходила в апреле и мае.

На 33 участках общей площадью 60,5 га в лесном фонде и на землях населённых пунктов волонтёры Победы, студенты, школьники, чиновники и сотрудники промышленных предприятий, работники лесного хозяйства и просто неравнодушные граждане высадили 253,8 тысячи сеянцев и саженцев, сообщает Министерство лесного хозяйства. Всего в акции приняли участие 1,9 тысячи человек.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель масштабной акции – высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Также акция решает задачи сохранения и восстановления лесного фонда.