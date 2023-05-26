В Коврове Следком начал проверку по факту гибели человека от удара током

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее в Поисково-спасательном отряде Коврова рассказали, что в тот день выезжали на ЧП, случившееся в одном из садовых товариществ в северной части города. Спасатели сняли со столба линии электропередач молодого человека, находившегося без сознания, но врачам спасти его жизнь не удалось.

В СУ СК России по Владимирской области 26 мая сообщили о проведении по данному факту доследственной проверки. По предварительным данным, в тот день23-летний парень и его отец, не имеющие образования электриков, меняли электрические провода на территории СНТ. К сожалению, парня ударило током. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» в течение 40 минут проводила реанимационные мероприятия, но молодой человек скончался.

Обстоятельства случившегося уточняются.