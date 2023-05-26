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НовостиОбщество26 мая 2023 9:44

Мост через Клязьму на Южном обходе Владимира перекроют с 7 июня

Дорожники назвали новые сроки приостановки движения по аварийному участку
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», для проведения основных работ на мосту через Клязьму Южного обхода Владимира на трассе М-7 движение по нему закроют с 7 по 19 июня.

Это необходимо, в том числе, в связи с набором бетоном прочности. Движение по другим участкам Южного обхода перекрываться не будет.

После восстановительных работ будет принято решение о дальнейших ограничениях при движении по мосту до его капитального ремонта, либо о снятии таких ограничений.

Напомним, путепровод с октября 2022 года работает в реверсивном режиме в связи со снижением несущих способностей конструкции. Проезд для грузовиков по нему тоже ограничили, хотя те все равно через мост проезжают.