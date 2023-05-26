В Судогодском районе два человека пострадали в ДТП с участием лесовоза

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, массовое ДТП случилось на 82 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» около 15.45.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 30-летний водитель грузовика «ГАЗ» при движении со стороны Мурома не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с лесовозом «МАЗ», после чего буквально в лоб врезался в ехавшую за ним легковушку «Киа» под управлением 33-летней женщины.

Очевидцы рассказали, что по касательной были задеты еще два легковых автомобиля. Удар был такой силы, что столкнувшаяся с «ГАЗом» легковушка вылетела в кювет, а сам фургон буквально разорвало пополам.

К счастью, никто из людей не погиб и даже не получил серьезных травм. В полиции уточнили, что женщину-водителя врачи увезли в больницу, но впоследствии отпустили домой. Также пострадал водитель «ГАЗа», но ему госпитализация тоже не потребовалась, медпомощь мужчине оказали на месте. Больше никто из людей не пострадал.

По факту ДТП в Госавтоинспекции Судогодского района проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.