В Коврове старый балкон рухнул на козырек продуктового магазина

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

Местные жители сообщили о том, что неподалеку от гимназии №1 на улице Абельмана частично обрушился балкон.

Как сообщили в муниципальном управлении ГО и ЧС города Коврова, инцидент действительно имел место в четверг. Обрушился не весь балкон, а его пол, причем он упал на козырек магазина, расположенного прямо под ним.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Судя по всему, обрушение случилось из-за ветхости конструкций, так как дом очень старый.