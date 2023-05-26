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НовостиОбщество26 мая 2023 8:31

В Коврове старый балкон рухнул на козырек продуктового магазина

Инцидент случился днем 25 мая на улице Абельмана
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Ковров"

Местные жители сообщили о том, что неподалеку от гимназии №1 на улице Абельмана частично обрушился балкон.

Как сообщили в муниципальном управлении ГО и ЧС города Коврова, инцидент действительно имел место в четверг. Обрушился не весь балкон, а его пол, причем он упал на козырек магазина, расположенного прямо под ним.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Судя по всему, обрушение случилось из-за ветхости конструкций, так как дом очень старый.