В Муроме задержан пьяный угонщик, находящийся в федеральном розыске

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ночью 24 мая сотрудники Госавтоинспекции муромского отдела полиции остановили на улице Куликова «Газель», которая показалась им подозрительной из-за странных маневров, совершаемых водителем.

Полицейские заподозрили, что мужчина нетрезв, и в ходе дальнейшего разбирательства данный факт оказался подтвержден. Также полицейские установили, что «Газель» 33-летнему мужчине не принадлежит, а сам он находится в федеральном розыске за кражу.

По версии следствия, задержанный трудился рабочим на одной из пилорам Муромского района и в ту ночь решил угнать принадлежавшую его руководству «Ладу», чтобы продать ее на запчасти.

Но на въезде в Муром легковушка заглохла, и тогда рабочий вернулся на пилораму, откуда увел «Газель», на которой и попался инспекторам.

По фактам угонов следователи возбудили уголовное дело. Мужчина находится под стражей.