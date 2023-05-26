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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:58

Во владимирской Областной клинической больнице разорвался баллон с углекислотой

Происшествие случилось поздно вечером 25 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, по факту разрыва баллона с углекислотой в хирургическом отделении Областной клинической больницы надзорное ведомство областного центра начало проведение проверки. На месте работает заместитель городского прокурора Станислав Заруцкий.

По сведениям прокуратуры, никто из людей не пострадал, в то время как оказались повреждены оборудование и имущество больницы.

В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных сотрудников медучреждения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.