Во владимирской Областной клинической больнице разорвался баллон с углекислотой

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, по факту разрыва баллона с углекислотой в хирургическом отделении Областной клинической больницы надзорное ведомство областного центра начало проведение проверки. На месте работает заместитель городского прокурора Станислав Заруцкий.

По сведениям прокуратуры, никто из людей не пострадал, в то время как оказались повреждены оборудование и имущество больницы.

В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных сотрудников медучреждения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.