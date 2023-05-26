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НовостиОбщество26 мая 2023 6:29

Президент России объявил благодарность Ковровской академии имени Дегтярева

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева

Фото: Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева

Президент России издал распоряжение №156-рп от 24 мая 2023 года, в котором объявил о поощрении ряда работников и целых коллективов различных ведомств и предприятий страны.

В их число вошел коллектив ФГБУ высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева».

Согласно документу, Президентом России академии объявлена благодарность за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.