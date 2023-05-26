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НовостиОбщество26 мая 2023 5:50

Владимирская область присоединилась к экологической акции «Марафон рек»

В рамках мероприятия планируется очистить берег одного из муромских прудов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает правительство Владимирской области, акция реализуется в поддержку нацпроекта «Экология», а организатором ее выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.

Утром 26 мая волонтеры Горьковской железной дороги и все неравнодушные жители вышли на очистку берега пруда на станции Муром-2, расположенного у вагоноремонтного депо. Этот пруд давно уже серьезно зарос и засорился, так что действительно требует очистки и восстановления.

Об очистке других водоемов региона пока не сообщается.