Владимирская область присоединилась к экологической акции «Марафон рек»

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает правительство Владимирской области, акция реализуется в поддержку нацпроекта «Экология», а организатором ее выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.

Утром 26 мая волонтеры Горьковской железной дороги и все неравнодушные жители вышли на очистку берега пруда на станции Муром-2, расположенного у вагоноремонтного депо. Этот пруд давно уже серьезно зарос и засорился, так что действительно требует очистки и восстановления.

Об очистке других водоемов региона пока не сообщается.